Снова женился и не только: Балуев сделал то, чего от него никто не ждал

Александр Балуев известен десятками ярких ролей в кино и сериалах. Главное амплуа артиста — суровый и мужественный герой, способный решить любую задачу. Таким зрители видели его в «Кандагаре», американском фильме «Миротворец» и, например, сериале «Спецназ». Но не так давно звезда экрана решился на серьезный эксперимент.

Балуев принял участие в комедии «Беспринципные». В шоу ему досталась роль женатого предпринимателя, владельца экодеревни. А его супругой выступает Ирина Пегова.

Как отмечает артист, он не планировал соглашаться на роль в комедийном сериале. Однако его подкупил сценарий, из которого ему стала предельно ясна и сама роль, и задумка проекта. И ради шоу Балуев решился даже отрастить усы, хотя обычно не экспериментирует с внешностью.