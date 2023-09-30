Снова вместе, снова рядом? Бывший «любовник» слил постыдное фото Маркл в Сеть

Прежде чем выйти замуж за принца Гарри, Меган Маркл была звездой сериала «Форс-мажоры». Девушка играла вместе с Патриком Адамсом. Их герои поженились незадолго до того, как свадьбу сыграла сама актриса. Попадание в королевскую семью заставило Меган отказаться от проекта и от кино вообще.

Когда Маркл еще снималась, в Сети ходили слухи, что с Адамсом их любовные отношения разворачиваются не только на съемочной площадке. Но слухи о романе опровергли королевские биографы. Они однозначно заявили, что актеров связывали только работа и дружба.

Спустя несколько лет актер решил опубликовать старые фото Меган, чем спровоцировал волну новых слухов. В кадре звезда разлеглась на диване в туфлях на шпильке. Фанаты посчитали, что это может быть намеком на скорое возвращение герцогини к работе. Но оказалось, что Адамса просто обуяла ностальгия. Супруга принца Гарри даже после отказа от королевского статуса так и не появляется на съемочной площадке.