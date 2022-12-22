Снимался ради денег: Фила из «Бригады» вынудили прилюдно покаяться

Почти всем актерам в какой-то момент приходилось наступать себе на горло и соглашаться на роли, которые им претят. Звезда криминальных боевиков «Бригада» и «Бумер» и кумир миллионов Владимир Вдовиченков сознался, что и ему приходилось идти на подобные жертвы.

Недавно он рассказал, что некоторые из фильмов с его участием ему было стыдно показывать своим детям. Вдовиченков опасался, что они могли бы прийти к отцу и спросить: «Папа, а это зачем?» И тогда он бы дал постыдный ответ, что ему не хватало денег. Эта мысль зародилась в голове артиста давно, когда дети только подрастали. Так, дочь Вероника всегда болезненно реагировала на популярность отца и не знала, как к этому относиться. Но, к счастью Вдовиченкова, с возрастом девушка осознала все трудности актерской профессии и поняла отца. Когда она увидела спектакль «Дядя Ваня» с его участием, то, наконец, признала в нем артиста. Хотя после ролей в сериалах таким его не считала.

В любом случае карьера Вдовиченкова сложилась удачно, как он и хотел. Когда он только поступал в театральный, над его амбициями стать богатым и известным лишь посмеялись, как рассказал актер изданию «7 дней». Но в итоге все его планы осуществились.