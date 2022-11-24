Снимался не только в «Городке»: первая роль Стоянова вызовет оторопь (фото)

Юрий Стоянов обязан своей популярностью программе «Городок», в которой снимался вместе с Ильей Олейниковым. После смерти последнего шоу закрылось, но без работы его напарник все равно не остался.

Режиссеры начали охотно звать Стоянова в свои проекты, причем на колоритные, запоминающиеся роли. Чего только стоит персонаж Юрия Николаевича в нашумевшем сериале «Вампиры средней полосы». Между тем впервые сниматься в кино актер начал еще в советское время, правда, тогда картины с его участием прошли практически незамеченными.

Дебютировал в кино артист довольно поздно — в возрасте 27 лет. Тогда он снялся в ленте «Великое противостояние» режиссера Юрия Дубровина. Стоянов сыграл актера, выступившего в роли поджигателя. Стоит отметить, что узнать его в кадре практически невозможно, а сам фильм зрителям не понравился.