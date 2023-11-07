Снимался даже в «Сибирском цирюльнике»: почему сын советского актера ушел в монастырь

Евгений Стеблов единственный раз стал отцом в 1973 году. Звезда комедии «По семейным обстоятельствам» посвятил свою жизнь воспитанию наследника, а тот решил выбрать актерскую профессию и пойти по стопам родителей.

За годы непродолжительной карьеры Сергей снялся в «Сибирском цирюльнике», сериале «Любовь.ru» и международном проекте «Преступление и наказание». И публика, и родные были уверены, что его ждет успешная карьера. Но в 2010 году у Стеблова-старшего скончалась жена, мать Сергея, после чего сын заявил, что отправляется в монастырь Соловки в Архангельской области.

Решение наследника стало большим ударом для прославленного артиста. Долгое время он не мог смириться, что его род окончательно прервется. Но со временем принял выбор Сергея и теперь нередко наведывается к нему в гости, поддерживает теплые отношения. Сергей же счастлив служить Богу и не может представить, как вернется на съемочную площадку.