Снайперская точность: эти предсказания академика Сахарова уже сбылись

Советский ученый Андрей Сахаров в 1974 году опубликовал статью «Мир через полвека», где представил, каким будет мир спустя 50 лет. И многие из предсказаний ученого действительно сбылись.

«Через 50 лет я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, любой статьи, получение любой справки», – писал Сахаров, словно предвидя появление Интернета, из которой сейчас черпает информацию большинство современных людей.

Сахаров был уверен, что Землю ожидает быстрый рост населения – и оказался прав, только несколько ошибся в цифрах. Андрей Сахаров думал, что людей к 2024 году будет 7 миллиардов, однако уже в 2022-м мы перешагнули отметку в 8 миллиардов человек.

Сахаров также предостерегал от истощения природных ресурсов. Увы, сейчас это одна из наиболее существенных проблем человечества. На данный момент люди расходуют природных ресурсов больше, чем могут восстановить.