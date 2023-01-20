Сначала не стало сына, затем жены: с кем живет овдовевший Джон Траволта (фото)

Актеру потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя.

На долю Джона Траволты выпало немало испытаний. Все началось с трагической гибели его старшего сына Джетта.

Звездный наследник страдал аутизмом, к тому же в детстве у него развился синдром Кавасаки. В январе 2009 года он погиб в результате приступа эпилепсии. Трагедия случилась в ванной комнате загородного особняка Траволты на Багамах.

Тогда актер не знал, что впереди его ждет еще одна горькая утрата. В 2020 году стало известно о том, что любимая жена артиста Келли Престон, с которой он был счастлив в браке 30 лет, скончалась от рака груди.

Траволта не стал скрывать от широкой общественности свою боль: тогда он признался, что «еле держится», и выступил с просьбой не беспокоить его и его семью в столь непростой период. К слову, помимо Джетта Келли подарила мужу еще двоих детей — дочь Эллу и сына Бенджамина.

Именно с ними сегодня живет овдовевший Траволта. Не так давно в соцсетях он опубликовал видео, в кадрах которого запечатлен вместе с наследниками в домашней обстановке.