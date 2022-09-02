Сможете ли вы узнать актера в гриме? Пройдите тест на внимательность

Мир кино - это мир иллюзий. С помощью грима, прически, всевозможных накладок актеры способны перевоплощаться до полной неузнаваемости. А с помощью современных технологий можно и вовсе создать внешность совершенно другого человека или фантастического существа. Одним из самых сложных гримов в истории мирового кинематографа считается грим Мистик из серии фильмов “Люди Икс” - женщины-мутанта, отличительными особенностями которой были синяя кожа и желтые глаза. Актрисе Ребекке Ромейн, которая исполняла роль в первых частях, приходилось проводить за подготовкой к съемкам по восемь-девять часов кряду. Дело в том, что на тело Ребекки наносили специальные силиконовые накладки, а потом вручную прокрашивали. В дальнейшем роль Мистик перешла к Дженнифер Лоуренс, которой повезло больше, чем предшественнице - для нее сшили специальный тонкий костюм, и такие долгие приготовления уже не понадобились.

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