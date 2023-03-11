Смотреть жутко: почему фото Маши из «Папиных дочек» вызвало переполох среди россиян

Мирослава Карпович прославилась не только своим талантом, но и красотой. Звезда «Папиных дочек» неоднократно оказывалась на обложках глянцевых журналов и признавалась одной из самых красивых артисток в стране, а тысячи поклонников не скупятся на комплименты в ее социальных сетях. При этом последнее время артистка вынуждает своих поклонников все чаще беспокоиться о себе.

Дело в том, что Карпович, как считают подписчики, так увлеклась похудением, что выглядит болезненно. По их мнению, артистке нужно как можно быстрее обратиться к специалистам, ведь ее худоба может негативно сказаться на здоровье.

Особенно же фанатов шокировала недавняя публикация, которую знаменитость приурочила к Международному женскому дню. Внимательные поклонники отметили, какой худой выглядит рука Карпович, и призвали артистку отказаться от диет.