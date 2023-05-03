Смотреть стыдно: такого Бузова не позволяла себе даже во времена «Дома-2»

Сегодня многие знаменитости поддерживают тренд на естественность и стараются демонстрировать себя без прикрас. Однако поклонники далеко не всегда рады такой честности, ведь некоторые артисты выглядят малопривлекательно.

Недавно и Ольга Бузова разочаровала своих подписчиков. Певица выставила в своей социальной сети обычное селфи в зеркале. Но фанаты быстро заметили, что женщина выглядит неухоженно. Из-под стильной черной кепки виднелись грязные волосы. Эта на первый взгляд незначительная деталь испортила модный образ телеведущей и ужаснула ее поклонников.

Такая неряшливость вовсе не кажется привлекательной. Даже во времена участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2» Ольга старалась всегда выглядеть красиво. Хотя ее стиль нравился не всем зрителям, она никогда не позволяла себе появиться перед телекамерами в таком неопрятном виде.