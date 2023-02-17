Смотреть страшно: обомлеете, увидев жену Прилучного через 8 месяцев после свадьбы

Летом прошлого года Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Тогда многие не могли скрыть свою зависть: актер отхватил себе эталонную красавицу. Вот только теперь от нее не осталось и следа.

Артистка покорила всех своими задорными кудряшками и ярким образом. Она выходила в свет в ярких и откровенных нарядах, а также публиковала в соцсетях фото, на которых запечатлена во всей красе — с безупречным макияжем и идеальной укладкой. Новый же снимок Брутян поверг поклонников в шок.

В кадре актриса предстала без косметики и с собранными в «шишку» волосами. Кроме того, знаменитость облачилась в бесформенный худи. Интернет-пользователи отметили, что на некогда привлекательную артистку стало страшно смотреть.

В комментариях фолловеры предположили, что это Прилучный «выпил все соки» из своей жены. Также многие вспомнили, что в браке со звездой «Закрытой школы» его экс-супруга Агата Муцениеце также не блистала красотой и расцвела лишь после развода.