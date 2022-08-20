«Смотреть страшно»: экстремально похудевшую Гагарину предостерегли об опасности

Полина Гагарина похвасталась перед подписчиками в соцсетях снимками с отдыха в Турции. На свежих кадрах певица позирует в модном вязаном белом бикини на фоне большого бассейна. На фото она высоко прыгает, причудливо изгибается под лучами солнца или выходит из воды, неизменно демонстрируя стройную фигуру.

Но фолловеров ее формы скорее напугали, чем восхитили. Они отметили, что Гагарина экстремально похудела, и предупредили ее об опасности развития анорексии, если она не прекратит себя истязать.

«Вам надо остановиться худеть», «Слишком худенькая», «Смотреть страшно», «Без слез не взглянешь», «Это уже перебор», «Аж ребра наружу», — написали комментаторы.

Полина никогда не скрывала, что боролась с лишним весом. На «Фабрике звезд» певица казалась пышкой, а после рождения сына в 2007 году ее вес подобрался к отметке в 90 килограммов при росте в 164 см. Гагарина взяла себя в руки и с тех пор строго следит за питанием, а также занимается спортом. Однако фанаты считают, что она слишком требовательна к себе.