Смотреть невозможно: как на самом деле выглядит бывшая Кончаловского без макияжа

Одна из самых красивых и элегантных актрис Любовь Толкалина частенько шокирует поклонников откровенным фотосессиями. 8 марта она поздравила подписчиков, представ в черном топе с провокационным декольте и в сетчатых колготках, под которыми не было нижнего белья.

Звезда «Антикиллера» и бывшая пассия Егора Кончаловского умеет удивлять не только кадрами в стиле ню. В прошлом году артистка увлеклась фридайвингом и активно изучает новый для себя вид спорта под надзором звезды «Бедной Насти» Марины Казанковой.

45-летняя актриса уже погружается на глубину 25 метров, но признается, что находиться в воде вниз головой очень тяжело, а особенно для сердца. Подписчики поражаются неуемной жажде жизни звезды и ее потрясающей внешности, которую только красит отсутствие макияжа. «Вы умничка, красотка и фигурка отличная!», «Надо рисовать срочно эту красоту!», «Женщина-цветок! Женщина-волшебная фея! Женщина с огромным сердцем и глубокой душой!» — восхищаются в комментариях.