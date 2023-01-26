Смотреть больно: не поверите, как выглядит красотка из «Трансформеров» сейчас

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс далеко не всегда считалась красавицей. Войти в ранг самых сексуальных актрис ей помогли пластические операции, но впоследствии они сыграли с ней злую шутку.

В юности Фокс не отличалась эффектной внешностью и даже подвергалась насмешкам одноклассников. Но целеустремленная Меган не обращала на это внимание и уверенно шла к своей цели — стать актрисой. Она постоянно ходила на кастинги, но ей доставались лишь эпизодические роли.

Однажды Фокс повезло — она появилась в ситкоме «Два с половиной человека». Затем последовала роль в комедии «Звезда сцены», а первая часть «Трансформеров» сделала Меган всемирно известной актрисой.

Затем последовала череда пластических операций. Сначала результат был потрясающий: Фокс исправила нос и сделала черты лица более утонченными. Но Меган не остановилась на достигнутом. Постепенно звезда «Трансформеров» из очаровательной девушки превратилась в секс-бомбу с яркой вызывающей внешностью.

Сегодня 36-летняя Фокс похожа на карикатуру, ведь ее лицо полностью утратило естественность. Актриса перекроила себя в угоду моде, поставив крест на своей индивидуальности.