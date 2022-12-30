Смотреть без слез невозможно: в кого превратился красавчик Сухомлин из «Кадетства» (фото)
Актер решился на кардинальные перемены.
Аристарх Венес проснулся знаменитым после того, как сыграл кадета Сухомлина в сериале «Кадетство». Красавчик-актер тут же покорил сердца зрительниц. Тогда многие решили, что юного артиста ждет большое будущее в кино.
Во многом Венес оправдал эти ожидания. Сегодня в его фильмографии значится большое количество проектов, причем среди них есть и зарубежные картины. Однако дал актер поклонникам повод и для огорчений.
Дело в том, что с годами внешность Венеса кардинально изменилась. Не так давно звезда экрана появился в студии программы «Жизнь и судьба», после чего в Сети заговорили о том, что на некогда привлекательного актера невозможно смотреть без слез.
Больше всего фанатов шокировало то, что Аристарх отказался от натурального цвета волос. Артист перекрасился в блондина, но новый образ, по мнению многих, ему совсем не идет.