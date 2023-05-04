Смотреть без слез невозможно: где живет и как выглядит самый известный темнокожий малыш СССР

Картина Григория Александрова «Цирк» прославила юного Джима Паттерсона на весь СССР. Его держала на руках сама Любовь Орлова. Что стало с темнокожим мальчиком, которому посчастливилось сняться с легендой советского кино?

Родителями Джима были американец Ллойд Паттерсон и художница Вера Аралова из СССР. В их семье кроме Джима родились еще два сына. Паттерсоны поддерживали дружеские отношения с Любовью Орловой, которая стала их покровительницей. У актрисы не было родных детей, и всю свою любовь она отдавала Джиму и его братьям.

После выхода фильма «Цирк» темнокожий мальчик стал знаменитостью, однако слава тяготила его. Он не мечтал об актерской карьере, а решил стать подводником. Кроме того, Джим с юных лет писал стихи. Его произведения стали печатать в известных изданиях, также он выпустил книгу «Россия. Африка». Вплоть до 90-х Паттерсон был знаменитым и востребованным автором.

Однако после развала СССР его стихи оказались никому не нужны. Джим перебрался в США вместе с матерью в поисках лучшей жизни. Но они не знали английского языка и не смогли влиться в общество. В нулевых Аралова вернулась в Россию, где и скончалась.

Сегодня Джиму 89 лет. Он живет один в США в обшарпанной квартире. Бывший актер выглядит изможденным, он поседел и сильно осунулся. На звезду фильма «Цирк» теперь больно смотреть.