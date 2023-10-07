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Смотрела на себя и плевалась: как в старости выглядела звезда фильма «Девушка без адреса»

7 октября 2023 18:00
Смотрела на себя и плевалась: как в старости выглядела звезда фильма «Девушка без адреса»

Годы не пощадили красоту актрисы.

Светлана Карпинская никогда не мечтала о карьере актрисы. В детстве будущая звезда была полненькой и неуклюжей, а в классе считалась белой вороной. Только когда подруга затащила девушку в драмкружок, та узнала, что обладает настоящим артистическим талантом.

Когда спектакль драмкружка сняли на «Ленфильме», Эльдар Рязанов лично пригласил Светлану на съемки в «Девушке без адреса». Успех ленты оказался по-настоящему оглушительным.

Приехав домой, Карпинская обнаружила у двери пять мешков с письмами от поклонников.

Как ни странно, но Рязанов девушку на съемки больше не звал, да и другие роли давали неохотно. Для большинства зрителей артистка так и осталась «девушкой без адреса». Остаток жизни звезда провела на театральной сцене.

Но, даже любимая зрителями, Карпинская продолжала считать себя толстым и неуклюжим ребенком. Когда ее лицо покрыли морщины, а вес стал увеличиваться с возрастом, Светлана только плевалась, глядя в зеркало.

Смотрела на себя и плевалась: как в старости выглядела звезда фильма «Девушка без адреса»
Фото: кадр из YouTube видео (2017), кадр из фильма «Девушка без адреса» (1957)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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