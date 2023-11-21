Смоктуновский был вынужден взять псевдоним: настоящую фамилию неприлично даже произносить

Иннокентий Смоктуновский знаком поклонникам советского кинематографа как человек с аристократичной внешностью. Он был способен воплотить в жизнь любого персонажа, однако зрители чаще всего связывали его с интеллектуалами и высокопоставленными чиновниками. Хотя за этой внешностью скрывалось крестьянское происхождение, сложная судьба и измененная фамилия.

Будущий артист из Беларуси и с рождения имел фамилию Смоктунович. Его прадед был егерем в Беловежской пуще. Смотритель заповедного места случайно застрелил зубра в царские времена. Из-за этого инцидента его с семьей выслали в Сибирь, так как животное считали редким.

Почему Иннокентий стал Смоктуновским и как это произошло? Существует несколько версий. Сам актер говорил, что ему просто нравится звучание «новой» фамилии.

Василий Ливанов же утверждал, что артист решил изменить фамилию, узнав, что солдат из Восточной Европы в армии демобилизуют раньше. Поэтому он изменил Смоктуновича на Смоктуновского, придав фамилии польский оттенок.

Другая версия идет из театральной среды. Говорят, что худрук Норильского театра попросил Иннокентия сделать свою фамилию более интересной и приятной на слух. Актер прислушался к этой просьбе и изменил фамилию на более благозвучную.

Еще одна версия говорит о том, что сам Смоктуновский принял решение изменить фамилию. Он хотел избавиться от возможных ассоциаций с еврейским происхождением, поскольку его кровь была белорусской. В Беларуси множество фамилий оканчиваются на -вич, и только обладатели некоторых из них имеют семитское происхождение.