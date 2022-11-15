Смогут вынести все испытания: самые сильные женщины по знаку Зодиака

Считается, что женщины, как правило, значительно уступают мужчинам во всем, что касается силы, упорства, лидерства. Мол, представительницам слабого пола положено быть хрупкими, уступчивыми, робкими - но как бы не так. Некоторые дамы убеждены, что их сила - не помеха для женственности, поэтому не скрывают свои качества, которые традиционно считаются мужскими. По словам астрологов, особенно часто такими чертами обладают женщины, рожденные под определенными знаками зодиака - их всего четыре.

Овен

Женщины, появившиеся под этим огненным знакам, обладают удивительно сильным и стойким характером. Столкнувшись с теми или иными испытаниями, они не спешат доставать белый флаг, а упорно ищут достойный выход - и, можете быть уверены, они его обязательно найдут.

А поможет даме-Овну в этом острый аналитический ум и превосходное чутье - она интуитивно чувствует, как поступить правильно, обойти все острые углы и в конечном итоге добиться желанной цели.

Дева

Самодостаточные и независимые - так можно коротко охарактеризовать уроженок земного знака. Женщина-Дева действительно не нуждается в чьей-либо помощи - она в состоянии решить любую проблему, начиная ремонтом автомобиля и заканчивая постройкой дома.

Порой окружающим даже кажется, что представительница знака должна была родиться мальчиком, но по какой-то ошибке в небесной канцелярии появилась на свет девочкой.

Впрочем, “мужские” качества не мешают Деве быть женственной.

Скорпион

Представительницы водного знака - настоящие “железные леди”, спорить с которыми опасно так же, как вступать в конфликт с сицилийской мафией. Женщина-Скорпион обладает целым рядом черт, котором могли бы позавидовать самые талантливые мужчины планеты. Она умна, харизматична, прекрасно разбирается в самых разных сферах.

Уроженки этого знака нередко занимают лидерские должности и пользуются большим уважением не только у коллег, но и конкурентов.

Козерог

Женщина-Козерог может стать истинной легендой в своей сфере деятельности - было бы желание, необходимые качества и ресурсы у нее есть.

Уроженка земного знака прекрасно знает, чего хочет, поэтому последовательно идет к своей цели и воплощает в жизнь свои задумки.

Дама-Козерог отличается напористым характером, но при этом не идет напролом, а действует тонко, дипломатично, сумев завоевать расположение деловых партнеров.