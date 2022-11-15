Смогут вынести все испытания: самые сильные женщины по знаку Зодиака
Представительниц этих знаков язык не повернется назвать “слабым полом”.
Считается, что женщины, как правило, значительно уступают мужчинам во всем, что касается силы, упорства, лидерства. Мол, представительницам слабого пола положено быть хрупкими, уступчивыми, робкими - но как бы не так. Некоторые дамы убеждены, что их сила - не помеха для женственности, поэтому не скрывают свои качества, которые традиционно считаются мужскими. По словам астрологов, особенно часто такими чертами обладают женщины, рожденные под определенными знаками зодиака - их всего четыре.
Овен
Женщины, появившиеся под этим огненным знакам, обладают удивительно сильным и стойким характером. Столкнувшись с теми или иными испытаниями, они не спешат доставать белый флаг, а упорно ищут достойный выход - и, можете быть уверены, они его обязательно найдут.
А поможет даме-Овну в этом острый аналитический ум и превосходное чутье - она интуитивно чувствует, как поступить правильно, обойти все острые углы и в конечном итоге добиться желанной цели.
Дева
Самодостаточные и независимые - так можно коротко охарактеризовать уроженок земного знака. Женщина-Дева действительно не нуждается в чьей-либо помощи - она в состоянии решить любую проблему, начиная ремонтом автомобиля и заканчивая постройкой дома.
Порой окружающим даже кажется, что представительница знака должна была родиться мальчиком, но по какой-то ошибке в небесной канцелярии появилась на свет девочкой.
Впрочем, “мужские” качества не мешают Деве быть женственной.
Скорпион
Представительницы водного знака - настоящие “железные леди”, спорить с которыми опасно так же, как вступать в конфликт с сицилийской мафией. Женщина-Скорпион обладает целым рядом черт, котором могли бы позавидовать самые талантливые мужчины планеты. Она умна, харизматична, прекрасно разбирается в самых разных сферах.
Уроженки этого знака нередко занимают лидерские должности и пользуются большим уважением не только у коллег, но и конкурентов.
Козерог
Женщина-Козерог может стать истинной легендой в своей сфере деятельности - было бы желание, необходимые качества и ресурсы у нее есть.
Уроженка земного знака прекрасно знает, чего хочет, поэтому последовательно идет к своей цели и воплощает в жизнь свои задумки.
Дама-Козерог отличается напористым характером, но при этом не идет напролом, а действует тонко, дипломатично, сумев завоевать расположение деловых партнеров.