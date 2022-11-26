Смогла обрести счастье с другим: стало известно, как сейчас живет вдова Абдулова

Юлия Мешина вращалась среди столичного бомонда и крутила романы с богатыми и успешными мужчинами – среди ее возлюбленных был и певец Сергей Трофимов. Но все изменилось, когда девушка встретила актера Александра Абдулова. Ради него Юлия бросила мужа.

В 2006 году Абдулов и его молодая возлюбленная поженились, а спустя год на свет появилась их дочь Женя. Но малышка почти не знала своего отца, потому что Абдулов умер от рака, когда дочке было всего 9 месяцев.

Юлия Мешина осталась вдовой в 32 года.

Женщина посвятила себя воспитанию дочери и бережно хранила память о своем любимом, не участвуя в скандальных шоу и не пиарясь на его имени.

Юлия уверяла, что никогда больше не выйдет замуж, ведь Абдулов задал слишком высокую планку. Однако соседи по загородную дому вдовы рассказывают, что к Мешиной часто наведывается ее кавалер. Его имя Юрий Подольский – и мужчина работает в сфере массмедиа.

Вы могли пропустить: