Смешная деревенская девочка: вот как Меган Фокс выглядела до пластики (видео)

Меган Фокс стала известна не только из-за своего таланта, но и благодаря эффектной внешности. Поклонники не раз признавали артистку одной из самых привлекательных актрис Голливуда, а глянцевые журналы неизменно ставят ее на лидирующие места в подобных рейтингах. При этом, как оказалось, в самом начале карьеры Меган выглядела совершенно иначе, и, как считают фанаты, ее красоту вряд ли можно назвать естественной.

Как оказалось, будущая звезда Голливуда родилась в маленьком провинциальном городе Ок-Ридж, где воспитывалась в весьма строгой семье. Но с раннего детства Меган мечтала блистать на съемочных площадках и красных ковровых дорожках, поэтому при первой возможности отправилась со своей матерью покорять Голливуд.

В новом для себя городе Меган вдруг поняла, что вместе с ней с такой же мечтой сюда приезжают тысячи девушек со всей страны и мира. Сначала она довольствовалась лишь эпизодическими появлениями в фильмах, а позднее решилась на ряд преображений, из-за которых, по слухам, ей и дали роль в «Трансформерах».

Сама Меган всячески отрицает хирургические вмешательства, однако в первых ее киноработах заметна большая разница во внешности. Например, в комедии «Солнечные каникулы» видно, насколько сильно изменилась Меган за прошедшие годы, а также заметен ее провинциальный акцент, который остался после переезда из Ок-Ридж.