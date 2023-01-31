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Смертельный «коктейль»: не поверите, что свело дочь Элвиса Пресли в могилу

31 января 2023 13:30
Смертельный «коктейль»: не поверите, что свело дочь Элвиса Пресли в могилу

После такого мог «сломаться» любой.

Совсем недавно мир потрясла новость о смерти дочери Элвиса Пресли. Лизе Мари исполнилось всего 54 года, и никаких предпосылок к внезапному уходу из жизни у нее не было. Хотя это не совсем так.

Дело в том, что наследница Элвиса чрезмерно увлекалась пластикой, что пагубно сказалось на ее здоровье. Также Лиза Мари сидела на жестких диетах, чтобы привести себя в форму для церемонии «Золотой глобус». За последнее время она сбросила 20 килограммов. Кроме того, артистка имела давнюю зависимость от мощных медикаментов.

Смертельный «коктейль»: не поверите, что свело дочь Элвиса Пресли в могилу

Сильно похудевшая Пресли пришла на мероприятие, чтобы поддержать биографическую ленту «Элвис», рассказывающую о ее отце. Уже через три дня после «Золотого глобуса» Лиза Мари скончалась.

О том, что дочь Элвиса была не в лучшей форме в последнее время, говорят фотографии с церемонии. Лиза Мари выглядела уставшей и изможденной, и никакие бьюти-ухищрения не смогли скрыть ее угнетенное состояние. Нет сомнений, что все эти экстремальные меры сделали свое черное дело и довели Пресли до гибели.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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