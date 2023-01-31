Смертельный «коктейль»: не поверите, что свело дочь Элвиса Пресли в могилу

Совсем недавно мир потрясла новость о смерти дочери Элвиса Пресли. Лизе Мари исполнилось всего 54 года, и никаких предпосылок к внезапному уходу из жизни у нее не было. Хотя это не совсем так.

Дело в том, что наследница Элвиса чрезмерно увлекалась пластикой, что пагубно сказалось на ее здоровье. Также Лиза Мари сидела на жестких диетах, чтобы привести себя в форму для церемонии «Золотой глобус». За последнее время она сбросила 20 килограммов. Кроме того, артистка имела давнюю зависимость от мощных медикаментов.

Сильно похудевшая Пресли пришла на мероприятие, чтобы поддержать биографическую ленту «Элвис», рассказывающую о ее отце. Уже через три дня после «Золотого глобуса» Лиза Мари скончалась.

О том, что дочь Элвиса была не в лучшей форме в последнее время, говорят фотографии с церемонии. Лиза Мари выглядела уставшей и изможденной, и никакие бьюти-ухищрения не смогли скрыть ее угнетенное состояние. Нет сомнений, что все эти экстремальные меры сделали свое черное дело и довели Пресли до гибели.