Смерть следовала по пятам: судьба самой красивой пары Голливуда ужаснет каждого

Вивьен Ли и Кларк Гейбл стали главными звездами экранизации легендарного романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и обрели звание самой красивой пары Голливуда. Судьбы коллег по цеху оказались не менее трагичными, чем участь их героев — Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера.

Съемки в картине сделали Вивьен Ли невероятно популярной, но после этого ее карьера пошла на спад. В 1940-м звезда вышла замуж за Лоуренса Оливье, брак стал для нее вторым по счету. Эта попытка обрести счастье в личной жизни тоже не удалась.

Первые серьезные проблемы начались после того, как супруги решили поставить совместную пьесу на Бродвее. Поскольку тогда шла Вторая мировая война, пару подвергли травле, обвинив в отсутствии патриотизма. В результате от идеи пришлось отказаться, после чего у Вивьен Ли началась депрессия. Тогда актриса решила покончить со своей карьерой и посвятить себе семье.

Несколько беременностей закончились выкидышами, к тому же у знаменитости диагностировали туберкулез. Оливье же, вместо того, чтобы поддержать супругу, закрутил роман на стороне. Все это повергло актрису в еще большую депрессию, и в 1967 году в возрасте 53 лет она скончалась.

Немало испытаний выпало и на долю Гейбла, который был недоволен тем, что после выхода проекта на экраны режиссеры видели в нем лишь обольстителя и мачо. Зато на съемочной площадке картины артист нашел свою судьбу: он женился на Кэрол Ломбард. Однако вскоре остался вдовцом, ведь его возлюбленная погибла при крушении самолета.

После этого актер решил, что ему незачем жить, и отправился на фронт в надежде, что не вернется. Судьба распорядилась иначе: Гейбл выжил, но тем не менее умер относительно молодым. Причиной смерти 59-летнего артиста стал сердечный приступ.