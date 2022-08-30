Сменила старика на модного «холостяка»: бывшая Шнурова экстремально омолодилась после развода

Матильда Шнурова не унывает после расставания с Сергеем Шнуровым. В браке с лидером группы «Ленинград» знаменитость прожила восемь лет. Получив статус свободной женщины, светская львица закрутила новый роман.

Предпринимательница сменила старика Шнурова на экс-участника популярного шоу «Холостяк» Антона Криворотова. В своих социальных сетях она опубликовала пикантные фото с новым избранником. В кадре влюбленные выглядят безумно счастливыми: они смеются, сливаясь в жарких объятиях и поцелуях.

Между тем поклонников волнует не только личная жизнь Шнуровой, но и ее внешность. Интернет-пользователи отмечают, что экс-супруга музыканта экстремально омолодилась после развода, будто скинув десяток лет. Многие горячо обсуждают новую фотосессию звезды, во время которой она предстала в провокационном молодежном образе, облачившись в белый топ и широкие джинсы.