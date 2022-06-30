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«Смена гражданства не за горами»: дочь Тутберидзе вывели на чистую воду

30 июня 2022 10:45
«Смена гражданства не за горами»: дочь Тутберидзе вывели на чистую воду

Диана Дэвис отправится на просмотр в американскую федерацию фигурного катания.

Сплетни о том, что дочь Этери Тутберидзе начнет выступать за США вместо России, усилились с новой силой. Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным дебютировали на Олимпиаде в этом году. И хотя высокое место они не заняли, эксперты и тренеры заметили яркую и быструю пару. После Игр они покинули Россию, уехав в США, где тренировались последние годы. Но скоро они будут там и выступать.

Спортсменка и журналистка Елена Вайцеховская вывела дочь Тутберидзе на чистую воду. По ее словам, Глеб и Диана должны попасть на просмотр в США. Если в федерации фигурного катания их утвердят, то они будут кататься за Америку и могут представлять эту страну и на Олимпийских играх в 2026 году. Правда, для этого паре придется еще и оформить брак, чтобы Смолкин по документам также стал американцем. И хотя Дэвис ранее неоднократно опровергала предположения об уходе из российского спорта, Вайцеховская считает, что официальная информация вскоре последует.

«Смена гражданства не за горами», — утверждает Вайцеховская в своем Telegram-канале.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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