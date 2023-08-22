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Смех сквозь слезы: эту комедию со Стояновым незаслуженно забыли

22 августа 2023 13:30
Смех сквозь слезы: эту комедию со Стояновым незаслуженно забыли

Фильм нашел своего зрителя спустя годы.

У современных российских комедий довольно сомнительная репутация. А ведь среди них можно найти несколько любопытных работ.

В 2008 году на экраны вышла картина «Очень русский детектив» с Юрием Стояновым. Тогда фильм приняли прохладно, и лишь спустя годы нашлись зрители, которые кое-что разглядели в ленте.

Многие отметили, что «Очень русский детектив» силен своей динамикой и частотой шуток. Не весь юмор можно считать удачным, однако местами он «выстреливает». В ленте есть отсылка к одноголосым переводам из 90-х, что не могли не оценить те, кто жил в эпоху видеосалонов и пиратских кассет. Также многим понравилась игра Юрия Стоянова, комедийный талант которого неоспорим.

«Знакомые лица актеров, приятно на них смотреть, сюжет здесь раскручен так ловко, что хочешь смотреть и смотреть», «Недооцененный фильм. Кажется, создатели смогли уловить тот самый стиль „Голого пистолета“», «Можно смотреть. Разок, веселой компанией», — написали пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Очень русский детектив» (2008)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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