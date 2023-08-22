Смех сквозь слезы: эту комедию со Стояновым незаслуженно забыли

У современных российских комедий довольно сомнительная репутация. А ведь среди них можно найти несколько любопытных работ.

В 2008 году на экраны вышла картина «Очень русский детектив» с Юрием Стояновым. Тогда фильм приняли прохладно, и лишь спустя годы нашлись зрители, которые кое-что разглядели в ленте.

Многие отметили, что «Очень русский детектив» силен своей динамикой и частотой шуток. Не весь юмор можно считать удачным, однако местами он «выстреливает». В ленте есть отсылка к одноголосым переводам из 90-х, что не могли не оценить те, кто жил в эпоху видеосалонов и пиратских кассет. Также многим понравилась игра Юрия Стоянова, комедийный талант которого неоспорим.