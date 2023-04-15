Слыл отъявленным ловеласом: с кем нашел свое счастье красавчик Арамис (фото)

В съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» приняли участие одни из самых привлекательных артистов того времени, у которых не было отбоя от поклонниц. Вот и Игорь Старыгин, сыгравший Арамиса, всегда пользовался популярностью среди женщин.

Голубоглазый красавец был женат четыре раза, а его избранницами становились очаровательные актрисы и грациозные танцовщицы. Но настоящее счастье отъявленный ловелас обрел лишь на старости лет. Екатерину Табашникову он встретил, будучи глубоко больным человеком. Однако женщина не побоялась ответственности и регулярно ухаживала за знаменитостью.

Старыгин был тронут добротой и преданностью новой избранницы, поэтому трижды делал ей предложение руки и сердца. Она согласилась, и влюблённые узаконили свои отношения. Екатерина была с актером до самой его смерти и сегодня продолжает хранить память о нем.