Слухи о пагубной привычке Костомарова подтвердились, но лишь отчасти: будете в шоке

Имя Романа Костомарова последние месяцы не исчезает из новостных заметок. Тысячи поклонников внимательно следят за жизнью спортсмена, а журналисты находят неожиданные факты из его жизни.

Например, не так давно в Сети появились отрывки из интервью Анны Семенович, которая обвиняла Костомарова в алкоголизме. По ее словам, однажды она встретила в номере отеля абсолютно пьяного фигуриста, после чего отказывалась с ним работать.

На самом же деле, как теперь отмечает знаменитость, она не делала этих заявлений. Костомарова точно нельзя назвать алкоголиком, он не злоупотреблял выпивкой, однако и трезвенником не является.

«Выпивали все после соревнований... Я не говорила, что Рома — алкоголик... Это полная клевета и вранье», — рассказала Семенович в YouTube-шоу «Алена, блин! ».

Звезда «Блестящих» уверена, что журналисты переврали ее слова. Представители прессы сделали это специально, чтобы увеличить рейтинги, и до сих пор продолжают эксплуатировать эту ложь.