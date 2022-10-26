Случайный взрыв чуть не сгубил карьеру Трубадура из «Бременских музыкантов»

Олег Анофриев известен как талантливый советский актер, снявшийся во множестве знаменитых фильмов. Поклонники никогда не скупились на комплименты актеру, но мало кто из них знал, что сам Анофриев никогда не мечтал оказаться на сцене.

С раннего детства будущая звезда экрана хотел связать свою жизнь с музыкой. Он старательно учился в музыкальной школе и представлял себя в главных филармониях СССР и мира. Но однажды невинная детская игра полностью перечеркнула его планы.

Как рассказывал сам Анофриев, весной 1942 года во время прогулки он нашел военную гранату. Он начал ее разбирать, не догадываясь, насколько опасным может быть трофей. И в итоге он взорвался прямо в руках будущего артиста.

Травма оказалась очень серьезной. Целый год он провел в больницах и пропускал занятия не только в обычной, но и в музыкальной школе. В итоге кисть удалось сохранить, но играть на фортепиано он уже не мог при всем желании.

Анофриев решил не отчаиваться и все равно связал свою жизнь с искусством. После школы он поступил во МХАТ и со временем влюбился в кинематограф. Также он высоко ценил дубляж и озвучивание персонажей, подарив свой голос десяткам известных героев. Например, именно он озвучил Трубадура в знаменитых «Бременских музыкантах» и стал голосом всех героев в мультфильме «Как Львенок и Черепаха пели песню».