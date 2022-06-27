«Случайно получилось»: 66-летний Шифрин покаялся перед молодым красавчиком
Артист решил быть честным с подписчиками.
Ефим Шифрин шокировал поклонников своим внешним видом, сфотографировавшись со своим тренером. Соответствующим снимком знаменитость поделился в личных социальных сетях.
Последние несколько лет прославленный артист блистает не только на сцене, но и в тренажерном зале. Актер увлекается спортом и может похвастаться атлетическим телосложением, о чем регулярно рассказывает в своих социальных сетях. В этот же раз знаменитость поделился фотографией, на которой позирует со своим тренером: оба спортсмена красуются в тренажерном зале, а в подписи Шифрин признается, что смог превзойти своего наставника.
«Это случайно получилось, что у меня „банка“ больше, чем у тренера», — пишет артист.
Подписчики знаменитости остались в восторге от публикации. В комментариях фанаты осыпали артиста комплиментами, похвалив его внешний вид и старание, благодаря которому он добился таких результатов.
«Вот это красота», «Отлично выглядите. Так держать, даете всем нам мотивацию», — отметились в комментариях преданные поклонники.