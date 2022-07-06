Сложный тест про кино СССР: только настоящие знатоки смогут пройти на 14/14

Советские фильмы давно стали классикой отечественного кинематографа, без них невозможно представить себе историю индустрии кино в нашей стране. Одним из ярких образцов золотого фонда кино СССР являются комедии Леонида Гайдая, такие как "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы", "Кавказская пленница" и другие. Особняком в творчестве Гайдая стоит комедия "Не может быть!", созданная на основе сатирических новелл Михаила Зощенко. Замысел фильма родился у легендарного режиссера ее во время работы над предыдущей картиной "Иван Васильевич меняет профессию".

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Однако приступить к съемкам удалось только в 1974 году, после практически десятилетнего перерыва. Комедию начали снимать последовательно, с самой первой новеллы, в Астрахани. Одну из ролей в картине исполнила супруга Леонида Гайдая – Нина Гребешкова, для которой это была уже четвертая работа в фильмах мужа. Правда, на сей раз режиссер доверил супруге одну из главных ролей, до этого она, как правило, появлялась во второстепенных или эпизодических образах.

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