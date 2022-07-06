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Сложный тест про кино СССР: только настоящие знатоки смогут пройти на 14/14

6 июля 2022 07:20
Сложный тест про кино СССР: только настоящие знатоки смогут пройти на 14/14

Проверьте, насколько хорошо вы помните жемчужины советского кинематографа.

Советские фильмы давно стали классикой отечественного кинематографа, без них невозможно представить себе историю индустрии кино в нашей стране. Одним из ярких образцов золотого фонда кино СССР являются комедии Леонида Гайдая, такие как "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы", "Кавказская пленница" и другие. Особняком в творчестве Гайдая стоит комедия "Не может быть!", созданная на основе сатирических новелл Михаила Зощенко. Замысел фильма родился у легендарного режиссера ее во время работы над предыдущей картиной "Иван Васильевич меняет профессию".

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Однако приступить к съемкам удалось только в 1974 году, после практически десятилетнего перерыва. Комедию начали снимать последовательно, с самой первой новеллы, в Астрахани. Одну из ролей в картине исполнила супруга Леонида Гайдая – Нина Гребешкова, для которой это была уже четвертая работа в фильмах мужа. Правда, на сей раз режиссер доверил супруге одну из главных ролей, до этого она, как правило, появлялась во второстепенных или эпизодических образах.

Любите ли вы советское кино так, как его любим мы? Можно ли назвать вас знатоком отечественного кинематографа? Пройдите тест – и узнаете!

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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