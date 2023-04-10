Сложно в это поверить: как выглядела Надя из «Девчат» незадолго до смерти (фото)

Инну Макарову знает и любят по ее роли в «Девчатах». Сама же актриса амплуа Нади Ерохиной не жаловала и даже обиделась на режиссера Чулюкина. Представать перед зрителями «покорной овцой» в расширенном эпизоде звезде «Молодой гвардии» не очень хотелось. После «Девчат» актриса появилась почти в 50 фильмах. Сниматься она не прекращала даже в преклонном возрасте.

В возрасте 92 лет актриса появилась в фильме своей дочери Натальи Бондарчук. «Красная шапочка. Онлайн» — это история детской любви шестилетнего артиста московского театра к 11-летней девочке, которая должна была играть Красную шапочку.

Героиня Макаровой выглядит невероятно стильно. В бледно-розовой блузе, пестром палантине с минимумом макияжа и аристократичным пучком седых волос она похожа на добрую волшебницу. Ее внешний вид источает обаяние и благородный шарм. Сложно поверить, что в столь почтенном возрасте можно быть настолько привлекательной.