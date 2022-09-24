Сложно поверить: вот чем теперь занимается актер сыгравший Блока в популярном сериале «Бывает и хуже»

Стал блогером и не унывает, несмотря на болезнь.

Юный актер Аттикус Шаффер прославился благодаря ролям в сериалах «Класс», «Меня зовут Эрл», «Бывает и хуже» и в фильме «Хэнкок».

Аттикус Шаффер родился с наследственным заболеванием – с несовершенным остеогенезом, который повышает ломкость костей и не дает расти. Из-за болезни у молодого человек очень низкий рост, на грани с карликовостью. Но недуг не помешал Шафферу построить успешную карьеру в кино – более того, из-за болезни Шаффер смог играть персонажей намного младше себя.

Также Шаффер проявил себя в озвучке: его голос звучит в нескольких мультфильмах и мультсериалах – «Пингвины из Мадагаскара», «Рыбология», «Франкенвини» и «Вселенная Стивена».

Сейчас 24-летний актер нечасто появляется на экране, зато он нашел себя в блогерстве. Аттикус Шаффер ведет игровые стримы на YouTube на свою небольшую аудиторию преданных фанатов.