Сложно поверить: кого прочили в любовники американской Анне Карениной (фото)

В 2012 году состоялась премьера очередной экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Одноименный фильм Джо Райта обрел немало поклонников. Многие из них будут в шоке, узнав, кого прочили в любовники главной героине культового проекта.

Анну Каренину в ленте сыграла очаровательная Кира Найтли. И если с ней у киношников проблем не было, то с выбором ее экранного партнера пришлось помучиться. Изначально на роль графа Вронского рассматривали кандидатуру Роберта Паттинсона.

Вот только засветиться главному вампиру современного кино в ленте так и не удалось. На его место пригласили другого актера. Кастинг-менеджеры посчитали, что будет лучше взять в каст картины Аарона Тейлора-Джонсона.

Любопытно, что на этот счет до сих пор ведутся жаркие споры. Некоторые полагают, что Паттинсон смотрелся бы рядом с Найтли более гармонично, но исправить уже ничего нельзя.