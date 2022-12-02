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Киноафиша Статьи Сложно поверить, что это один и тот же человек: сына Росса из «Друзей» не узнать (фото)

Сложно поверить, что это один и тот же человек: сына Росса из «Друзей» не узнать (фото)

2 декабря 2022 17:30
Сложно поверить, что это один и тот же человек: сына Росса из «Друзей» не узнать (фото)

Актер успешно продолжил свою карьеру.

Сериал «Друзья» подарил мировую известность всем актерам, оказавшимся на съемочной площадке. Не стал исключением и Коул Спроус, который тогда был еще совсем ребенком.

Именно он сыграл сына Росса Геллера по имени Бен. Любопытно, что у юного актера есть брат-близнец по имени Дилан, вместе с которым они обычно подменяли друг друга во время съемок. Однако в работе над «Друзьями» по неизвестной причине задействовали лишь одного из братьев.

Сложно поверить, что это один и тот же человек: сына Росса из «Друзей» не узнать (фото)

После популярного ситкома, работу над которым Коул начал в возрасте девяти лет, он засветился в ряде других популярных проектов. Спроус стал профессиональным актером: самая яркая его роль за последнее время — Форсайт Пэндлтон в подростковой американской драме «Ривердейл».

Стоит отметить, что за прошедшие годы актер сильно изменился. Сегодня Коулу 30 лет, и в нем почти невозможно узнать того самого светловолосого мальчишку, раз и навсегда покорившего сердца зрителей.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Друзья», 1994-2004
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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