Сложно не влюбиться: как выглядит сын Орбакайте от чеченского бизнесмена

Разрыв Кристины Орбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым сопровождался громкими скандалами. Кристина призналась, что муж тиранит и бьет ее. Также Байсаров успел завести ребенка на стороне от 19-летней модели. Семья Орбакайте всерьез опасалась, что ее сына, Дени, увезут в Чечню и певица больше никогда не увидит ребенка. Но к счастью, все обошлось.

Дени Байсаров учился в элитной школе «Президент», где его окружали дети знаменитостей. После школы молодой человек получил блестящее образование в Великобритании.

Сейчас 24-летний молодой человек занимается модной фотографией и организует съемки. О личной жизни Дени сегодня мало что известно. У Байсарова был роман с девушкой по имени Мария, но она вышла за другого, поэтому наследник знаменитой семьи больше не рассказывает о своих романах в соцсетях. Но одно известно точно – звездный мальчик вырос настоящим красавцем.