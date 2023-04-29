Сложно назвать счастливой: как живет Пушкарева после сериала «Не родись красивой»

Нелли Уварова и актер Александр Гришин стали супругами в 2011 году. За годы совместной жизни они воспитали двух наследников, дочь Ию и сына Игнатия. При этом, как оказалось, жизнь популярной актрисы вряд ли можно назвать счастливой.

По словам самой Уваровой, она давно разочаровалась в своем муже. Артистка не чувствует родство душ с Гришиным, и их союз уже некоторое время переживает весьма тяжелый период.

«Так сложно сохранять себя, быть независимым от мнения человека, которому годами доверяешь», — цитирует слова знаменитости «СтарХит».

Справиться с проблемами звезда сериала «Не родись красивой» пытается при помощи работы. Она ведет собственный проект «Наивно? Очень», а также активно снимается в кино. Так, последней киноработой знаменитости стал сериал «Содержанки», а до этого она появилась в проекте «Последний министр».