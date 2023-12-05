«Слово пацана» и «Реальные пацаны» связаны: не поверите, кем Пальто приходится Рыжему

Антон Богданов — главный герой сериала «Реальные пацаны» в жизни является отчимом актера Леона Кемстача, сыгравшего главную роль в сериале «Слово пацана». Но не все поклонники знают об этом факте. Оказывается, Богданов не только является отчимом Леона, но и оказал ему огромную помощь в работе над ролью.

Мама актера Лаура Кемстач поделилась, что ее муж очень гордится успехами пасынка в кино. Их семья получила множество положительных отзывов от коллег-актеров о работе Леона в сериале.

Антон Богданов активно помогал Леону: он каждый день репетировал с ним сцены и давал наставления, которые помогли начинающему артисту влиться в съемочный процесс. Даже когда Леон находился на съемочной площадке, он звонил отчиму, чтобы получить быструю консультацию. Антон же всегда был на связи и готов помочь.

Антон Богданов играет важную роль в жизни Леона Кемстача как отчим и наставник. Он не только поддерживает своего пасынка, но и активно помогает ему в достижении успеха в киноиндустрии.