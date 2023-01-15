Слово гроша ломаного не стоит: знаки Зодиака, которые не выполняют обещания

Все мы постоянно даем обещания - самим себе и другим людям. Но всегда ли мы их выполняем? Если с самим собой договориться относительно легко - в конце концов, кто мешает начать новую жизнь не с этого понедельника, а со следующего, отказаться от вредной привычки не прямо сейчас, а через месяц, - то с зароками, данными другим людям, дела обстоят несколько сложнее. Разумеется, в жизни случаются самые разные ситуации, и порой сложные обстоятельства, вмешавшиеся в ход событий, действительно могут помешать исполнению клятвы. Однако когда человек не держит свое слово регулярно, к нему возникает множество вопросов. Астрологи говорят, что реже всего свои обещания сдерживают определенные знаки зодиака. Рассказываем, кто они.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака будут бить себя пяткой в грудь и кричать, что они держат свое слово. Однако верить им не стоит. Близнецы не любят связывать себя какими-либо обещаниями, поэтому, стоит им произнести сакраментальное “обещаю, что…”, стремятся как можно скорее ускользнуть.

И не пытайтесь бегать за ними, расспрашивать, узнавать - начнут “кормить завтраками” до тех пор, пока вы сами не устанете и не отстанете от них.

Лев

Львам нравится демонстрировать окружающим свою щедрость. Поэтому им ничего не стоит при всем честном народе дать человеку какое-нибудь обещание - мол, посмотрите, дамы и господа, каков я! Но совсем не факт, что представитель огненного знака когда-нибудь сдержит свое слово.

Будет отнекиваться и ссылаться на то, что у него дела да хлопоты глобального масштаба, некогда ему всякими мелочами заниматься.

Скорпион

Представители водного знака не любят давать обещаний. И точка. На этом можно было бы закончить, однако время от времени Скорпиону, как и всем, приходится выдавливать из себя какие-то клятвы. Ключевое слово здесь - “выдавливать”, ведь он никогда не делает это исключительно по своей воли. Уязвленный тем, что ему пришлось чего-то там пообещать, Скорпион из вредности не станет выполнять обещанное. А потом сделает удивленное лицо, мол, забыл.

Стрелец

Свободолюбивый Стрелец терпеть не может, когда его что-то связывает - вот например, обещания. Любые обязанности тяготят представителей огненного знака. Поэтому, если Стрелец дал слово, с большей долей вероятности сделал он это потому, что хотел побыстрее от вас избавиться. А вот что именно наобещал и кому именно, он может тут же позабыть.