Словно старуха с косой: обомлеете, увидев состарившуюся любимицу Михалкова

Елена Соловей выделялась среди советских актрис благодаря таланту и необычной внешности. Не зря ее обожал режиссер Никита Михалков. Звезда фильмов «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Вам и не снилось» и «Раба любви», она решила уехать из СССР на пике своей славы.

В отличие от многих коллег, артистка понимала, что едва ли добьется столь же внушительных успехов за границей. На дворе был 1991 год, Соловей с тревогой следила за событиями в стране и боялась за будущее своей семьи. В Штатах жизнь новоиспеченной американки сложилась вполне удачно.

Елена Соловей стала ведущей на русском радио, создала детскую театральную студию. Засветилась актриса и в таких известных голливудских картинах, как «Клан Сопрано», «Роковая страсть», «Хозяева ночи», «Затерянный город Z». Правда, сегодня в этой 76-летней старушке тяжело узнать нежную Ольгу Ильинскую из экранизации «Обломова».