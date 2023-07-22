Словно советская коммуналка: вот где вынуждена доживать свой век первая жена Кончаловского

Наталья Аринбасарова стала участницей программы «Идеальный ремонт». Актриса мечтала об уютной кухне-гостиной, но получила неожиданный результат. А зрители и вовсе пришли в ужас, увидев, где вынуждена жить первая супруга Андрея Кончаловского.

Команде проекта не удалось создать качественный и красивый интерьер. На пол комнаты дизайнеры постелили дешевый арт-винил, а на стены нанесли светлую штукатурку. Кухонный гарнитур и остальная мебель, подобранная специалистами, также никого не впечатлили. У зрителей создалось впечатление, что жилье известной артистки превратили в советскую коммуналку. И, по мнению подавляющего большинства, знаменитость была достойна большего.