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Словно советская коммуналка: вот где вынуждена доживать свой век первая жена Кончаловского

22 июля 2023 06:00
Словно советская коммуналка: вот где вынуждена доживать свой век первая жена Кончаловского

Актриса достойна большего.

Наталья Аринбасарова стала участницей программы «Идеальный ремонт». Актриса мечтала об уютной кухне-гостиной, но получила неожиданный результат. А зрители и вовсе пришли в ужас, увидев, где вынуждена жить первая супруга Андрея Кончаловского.

Команде проекта не удалось создать качественный и красивый интерьер. На пол комнаты дизайнеры постелили дешевый арт-винил, а на стены нанесли светлую штукатурку. Кухонный гарнитур и остальная мебель, подобранная специалистами, также никого не впечатлили. У зрителей создалось впечатление, что жилье известной артистки превратили в советскую коммуналку. И, по мнению подавляющего большинства, знаменитость была достойна большего.

Словно советская коммуналка: вот где вынуждена доживать свой век первая жена Кончаловского

«Все, что вами было сделано в этом ремонте хорошо, — это то, что разломали стены и установили солевой простенок. Даже полы не стали выравнивать. Кухонный гарнитур, холодильник, микроволновка, цвет стен, материал для пола —это просто ужас», «Очень жаль, что сделали такой дешевый ремонт», — возмутились поклонники Аринбасаровой.

Фото: кадры из телепередачи «Идеальный ремонт», Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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