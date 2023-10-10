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Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека

10 октября 2023 18:00
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека

Актер оказался между двух огней.

Дженнифер Лопес мучится от ревности. Певица подозревает, что Бен Аффлек изменяет ей с бывшей, которая сильно на нее похожа.

В ноябре 2018 года актер официально развелся с Дженнифер Гарнер. У супругов есть трое общих детей, ради которых они сохранили дружеские отношения. Но постепенно дружба перешла в нечто большее.

Артист постоянно наведывается в гости к экс-супруге, чем выводит из себя Лопес. Знойная латиноамериканка требует, чтобы возлюбленный сократил общение с Гарнер. Между тем Аффлек оправдывается, что всего лишь видится наследниками.

При этом в Сети регулярно появляются фото, на которых Бен кажется абсолютно несчастным рядом с женой и совершенно счастливым рядом со звездой ленты «Перл-Харбор». Ходят слухи, что он наладил отношения с Дженнифер, которая, к слову, выглядит словно родная сестра певицы.

У знаменитостей определенно один типаж внешности. И это только подогревает домыслы о том, что Аффлек может до сих пор любить Гарнер.

Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos www.imago-images.de/www.globallookpress.com, legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Последнее, что он сказал мне» (2023)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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