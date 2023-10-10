Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека

Дженнифер Лопес мучится от ревности. Певица подозревает, что Бен Аффлек изменяет ей с бывшей, которая сильно на нее похожа.

В ноябре 2018 года актер официально развелся с Дженнифер Гарнер. У супругов есть трое общих детей, ради которых они сохранили дружеские отношения. Но постепенно дружба перешла в нечто большее.

Артист постоянно наведывается в гости к экс-супруге, чем выводит из себя Лопес. Знойная латиноамериканка требует, чтобы возлюбленный сократил общение с Гарнер. Между тем Аффлек оправдывается, что всего лишь видится наследниками.

При этом в Сети регулярно появляются фото, на которых Бен кажется абсолютно несчастным рядом с женой и совершенно счастливым рядом со звездой ленты «Перл-Харбор». Ходят слухи, что он наладил отношения с Дженнифер, которая, к слову, выглядит словно родная сестра певицы.

У знаменитостей определенно один типаж внешности. И это только подогревает домыслы о том, что Аффлек может до сих пор любить Гарнер.