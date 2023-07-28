Словно отксерокопировали: звезда «Интернов» показала необычную дочь (фото)

Светлана Пермякова воспитывает единственную дочь Варвару. Звездная наследница отметила свое 11-летие, и по этому случаю актриса показала ее новое фото поклонникам.

В столь юном возрасте школьница уже вовсю экспериментирует с внешностью. Пермякова разрешила дочери сделать окрашивание волос. Прежде Варвара, как и мать, была блондинкой, но теперь обзавелась локонами насыщенного фиолетового цвета, из-за которых выглядит довольно необычно.

В соцсетях звезда сериала «Интерны» оставила трогательное поздравление для именинницы и поделилась подробностями торжества. Между тем подписчики были немало удивлены, увидев, как сильно повзрослела наследница Пермяковой.

Но еще больше фолловеров поразило то, как сильно девочка похожа на свою знаменитую мать. Некоторые даже пошутили, что Варвару словно отксерокопировали. По-другому объяснить это поразительное сходство попросту невозможно.