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Словно отксерокопировали: эту российскую актрису не отличить от Анастасии Вертинской

1 ноября 2023 09:00
Словно отксерокопировали: эту российскую актрису не отличить от Анастасии Вертинской

У советской звезды есть двойник.

Уже в 16 лет Анастасия Вертинская блистала на больших экранах. Актриса была секс-символом советского кино, но ее красота давно угасла. На место 78-летней знаменитости пришла молодая артистка, которая к тому же полная копия звезды «Человека-амфибии».

Многие зрители не раз отмечали удивительное сходство Марины Александровой с бывшей женой Никиты Михалкова. Кажется, будто брюнетку отксерокопировали с Анастасии Александровны: те же утонченные черты лица, тот же пронзительный взгляд.

Интересно, что Вертинская часто снималась в экранизациях классических произведений, поскольку в молодости ее типаж идеально подходил под образ прекрасной особы из прошлого. Александрова также нередко примеряет на себя роли литературных героинь, что в очередной раз говорит о схожести типажей двух кинодив из разных эпох.

Словно отксерокопировали: эту российскую актрису не отличить от Анастасии Вертинской
Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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