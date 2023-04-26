Словно из тюрьмы вышла: Самбурская ужаснула народ многочисленными татуировками

Настасья Самбурская шокировала поклонников, когда приняла участие в премии «Шансон года». Для важного события она решила полностью изменить свой образ и нанесла на тело десятки криминальных татуировок.

Чтобы соответствовать настроению церемонии, Самбурская украсила себя самыми известными рисунками. На ее спине можно было увидеть надписи «Спаси и сохрани» и «Бог един», а также изображения куполов и цепей.

Пользователи Сети не оставили без внимания преображение звезды «Универа». В комментариях к видео, в котором артистка похвасталась новым имиджем, они двояко отнеслись к внешнему виду звезды. Кто-то похвалил Самбурскую за чувство юмора, тогда как другие осудили ее за дерзкий образ.