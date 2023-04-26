Словно из тюрьмы вышла: Самбурская ужаснула народ многочисленными татуировками
Артистка не боится эпатажных образов.
Настасья Самбурская шокировала поклонников, когда приняла участие в премии «Шансон года». Для важного события она решила полностью изменить свой образ и нанесла на тело десятки криминальных татуировок.
Чтобы соответствовать настроению церемонии, Самбурская украсила себя самыми известными рисунками. На ее спине можно было увидеть надписи «Спаси и сохрани» и «Бог един», а также изображения куполов и цепей.
Пользователи Сети не оставили без внимания преображение звезды «Универа». В комментариях к видео, в котором артистка похвасталась новым имиджем, они двояко отнеслись к внешнему виду звезды. Кто-то похвалил Самбурскую за чувство юмора, тогда как другие осудили ее за дерзкий образ.
«Слава богу, что это наклейки», «Перебор», «Вообще не нравится. Зачем так портить свое прекрасное тело?», «Ужасно», «Смелый образ, очень нравится», — делятся мнением подписчики.