Словно дедушка с внучкой: рассекречена новая избранница Урганта

В жизни известного артиста наступили важные любовные перемены. Как выяснилось, отец ведущего Ивана Урганта счастлив в новых отношениях. О романе звезды рассказала его бывшая сожительница 37-летняя Елена Романова.

В отношениях с ней Андрей Ургант прожил почти 10 лет, но так и не сделал предложение руки и сердца. Источники называли всему виной большую разницу в возрасте пары: Елена была на 30 лет младше артиста. В 2019 году они расстались, а вскоре стало известно, что Романова ждет ребенка от другого мужчины.

Сейчас она воспитывает дочку и продолжает следить за личной жизнью бывшего возлюбленного. Как рассказала Романова в беседе с «МК », в настоящий момент сердце 66-летнего Урганта снова занято. Его избранницу тоже зовут Елена, она существенно младше мужчины.

Они живут в Санкт-Петербурге и нечасто появляются на публике, поэтому необычную пару, которая выглядит как дедушка с внучкой, и не успели до сих пор заметить репортеры. Елена также помогает Урганту в работе, взяв на себя часть организаторских обязанностей.