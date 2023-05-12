Словно чужие: дети самого сурового актера страны поражают внешностью

Алексей Дмитриев может вызвать оторопь у любого, не произнося при этом ни единого ни слова. У звезды экрана настолько нетипичная внешность, что его окрестили самым суровым актером отечественного кино. Чаще всего он предстает на больших экранах в образе злодеев и бандитов.

Рост 202 см, грубые черты лица и пугающий вид не помешали знаменитости наладить личную жизнь. Популярный артист давно и счастливо женат на своей возлюбленной по имени Ирина. Любимая жена подарила ему двоих сыновей. Старший из них в 2018-м окончил школу, а младший — детский сад.

Удивительно, но звездные наследники совсем не похожи на своего именитого папу. Братья унаследовали больше черт своей матери, поэтому поражают внешностью поклонников актера. Со стороны кажется, что мальчики совершенно чужие Дмитриеву — настолько они разные.