«Слов нет»: в Сети обсуждают новое свадебное платье Асмус

Кристина Асмус зареклась говорить о личной жизни, но все же не устояла. Актриса давно созналась в том, что после развода с Гариком Харламовым встретила новую любовь в лице Романа Евдокимова. А теперь показала интернет-пользователям свое свадебное платье.

В социальных сетях артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в образе невесты. В подписи звезда создала интригу, заметив, что выходит замуж во второй раз — в кино, а, может быть, и в реальной жизни.

Но многие не поверили, что блондинка действительно собралась в ЗАГС. Ее сдал с потрохами пышный подвенечный наряд с длинным шлейфом.

«Не получился розыгрыш. В таком платье вы не стали бы выходить замуж», — заметила одна из проницательных поклонниц.

А вот мужчины от вида Асмус совсем потеряли голову.