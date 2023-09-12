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«Слов нет»: в Сети обсуждают новое свадебное платье Асмус

12 сентября 2023 17:00
«Слов нет»: в Сети обсуждают новое свадебное платье Асмус

Звезда вновь стала невестой.

Кристина Асмус зареклась говорить о личной жизни, но все же не устояла. Актриса давно созналась в том, что после развода с Гариком Харламовым встретила новую любовь в лице Романа Евдокимова. А теперь показала интернет-пользователям свое свадебное платье.

В социальных сетях артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в образе невесты. В подписи звезда создала интригу, заметив, что выходит замуж во второй раз — в кино, а, может быть, и в реальной жизни.

Но многие не поверили, что блондинка действительно собралась в ЗАГС. Ее сдал с потрохами пышный подвенечный наряд с длинным шлейфом.

«Не получился розыгрыш. В таком платье вы не стали бы выходить замуж», — заметила одна из проницательных поклонниц.

А вот мужчины от вида Асмус совсем потеряли голову.

«Боже мой, какая же вы красивая, слов нет», «Я же не должен был видеть платье до свадьбы!» — воскликнули фанаты.

«Слов нет»: в Сети обсуждают новое свадебное платье Асмус
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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