«Слишком уродлива»: не поверите глазам, для какой роли не сгодилась Кейт Бекинсейл

Амплуа роковой обольстительницы давно стало для Кейт Бекинсейл привычным. Чаще всего она играет знойных красоток, чей образ восхищает зрителей, заставляя их прильнуть к экранам. Между тем один известный режиссер не понимает, что публика находит в популярной актрисе.

В одном из интервью Бекинсейл призналась, что Майкл Бэй дал ей от ворот поворот, когда она изъявила желание сыграть в его культовой военной драме «Перл-Харбор». Постановщик прямо заявил артистке, что та некрасива, поэтому не годится для роли медсестры Эвелин.

Знаменитость не стала обижаться на кинодела и продолжила стоять на своем. В результате Бэй уступил, но с одним условием: Кейт нужно было сидеть на диете и много заниматься спортом, чтобы дотянуть до его идеала красоты. И, как показало время, артистке удалось справиться с этой задачей на отлично.