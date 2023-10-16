Слишком много на себя взял: Иван Янковский опозорил имя деда

Иван Янковский стал продолжателем творческой династии, получив профессию актера. Свою первую главную роль он сыграл еще в 2008 году. Сейчас внук Олега Янковского — востребованный артист, который при этом успевает еще и выходить на театральные подмостки.

Однако не все родственники из звездного семейства довольны его творчеством. В этом признался дядя Янковского Владимир, который тоже работает в киноиндустрии. Как выяснилось, он до сих пор не ознакомился с одной из последних громких работ племянника — остросюжетным сериалом «Фишер».

Янковский раскритиковал слишком активную карьеру молодого актера, посетовав, что он практически не отказывается от поступающих к нему предложений. В итоге в год с ним выходит около 4 проектов. А ведь гораздо полезнее было бы вспомнить опыт деда, чтобы не опорочить его имя.